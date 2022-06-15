شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يستدرج إيسترن كومبانى فى أول ظهور بالدوري بعد الأحزان الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره ايسترن كومبانى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان المباراة بعد رحيل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعد فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى ، ويتولى قمصان المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، ويبحث عن مواصلة المارد الاحمر للانتصارات في الدوري بعد الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة لاسيما بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد.

ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لمواصلة الانتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

ويرغب المارد الأحمر فى استمرار الانتصارات المحلية بعد الفوز على المصرى بالسلوم في دور الـ 32 لكأس مصر بهدف دون رد ، في المقابل تعادل ايسترن كومبانى مع فيوتشر بهدف لكل فريق في أخر ظهور للدوري.

ويخوض مباراة الاهلى الليلة بدون لاعبيه الدوليين محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة بجانب بيرسى تاو وعلى معلول ،ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة في الدوري بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى لإستغلال حالة التراجع التي يعيشها الفريق الأحمر محلياً وأفريقيا في هذه الآونة بجانب استغلال غياب عدد كبير من لاعبيه الدوليين.