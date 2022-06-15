شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجتمع اليوم مع هيثم عرابي لتحديد مصير المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هيثم عرابي المدير الرياضي الجديد لنادي أسوان أول اجتماعاته مساء اليوم الأربعاء مع مجلس إدارة النادي الجنوبي لتحديد مصير الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة أحمد مصطفى بيبو من بقائه أو رحيله.

ويتطرق الاجتماع للعديد من الملفات، منها ملف المدير الفني للفريق أحمد مصطفى بيبو، وكذلك الصفقات الجديدة التى يسعى الفريق للتعاقد معها لتدعيم صفوفه في الدوري.

كما يتضمن الاجتماع المرتقب مناقشة ملف الرعاية والتسويق للفريق فى الموسم الجديد، وكذلك اختيار الملعب الذى سيخوض عليه الفريق الجنوبي مبارياته.

وفى السياق ذاته، يقترب "بيبو" من الرحيل عن أسوان رغم قيادة الفريق للعودة للدوري من جديد وكذلك الأداء الجيد الذى ظهر عليه لاعبو أسوان أمام الزمالك، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من العام الماضى والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وتعاقد أسوان مع هيثم عرابي لمنصب المدير الرياضي قبل أيام، ويقوم مجلس إدارة أسوان بتوقيع العقود مع الشركة الراعية للفريق فى الموسم المقبل في الفترة المقبلة.