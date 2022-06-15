تعرف على موعد مباراة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل المنتخب السعودي في إكمال طريقه إلى نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، عندما يواجه منتخب أستراليا في نصف النهائي.



وكان المنتخب السعودي قد تخطى عقبة فيتنام بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، فيما تأهل المنتخب الأسترالي لنصف النهائي عقب الفوز على تركمانستان 1-0 في ربع النهائي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا، الأربعاء، في أوزبكستان، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة السعودية وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة عبر قناة "SSC" على الهواء مباشرة.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيلاقي المتأهل من مباراة أوزبكستان واليابان في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.