محمد صلاح يستعرض عضلاته في عيد ميلاده الـ 30

الشارقة - اميمة ياسر -

يحتفل نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ 30، اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ونشر صلاح صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، يستعرض فيها عضلاته المميزة وهو يبتسم بقوة، وظهر وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاء عطلته الصيفية في مصر.

وحصدت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه وجمهوره.

وولد محمد صلاح في الـ 15 من يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدأ "الفرعون المصري" مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول في عام 2017 .

وأحرز صلاح 118 هدفاً مع ليفربول في 180 مباراة في الدوري الإنجليزي، كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفا.

وسجل صلاح بقميص تشيلسي هدفين فقط وصنع مثلهما، خلال موسمه الأول مع البلوز 2013-14.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

وعن مسيرة صلاح مع منتخب مصر، فقد بدأت منذ 11 عاماً، حيث شارك في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً وصنع 25، وخاض صلاح 22 مباراة ودية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.