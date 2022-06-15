عودة كيروش.. اتحاد الكرة يبدأ اتصالاته مع المدرب البرتغالي لقيادة منتخب مصر مرة أخرى

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم تواصلوا مجدداً مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، للعودة مرة أخرى لقيادة الفريق.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في الـ 12 من أبريل الماضي، إتمام إجراءات تعاقده مع المدرب الوطني إيهاب جلال لقيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إن كيروش "يظل أحد الاسماء المطروحة لقيادة المنتخب ولكنه لديه اعتراض على التعامل مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام".

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن مصدر مقرب من إيهاب جلال، أمس الثلاثاء، قوله إن المدير الفني للفراعنة أخبر معاونيه أن المباراة الماضية ضد كوريا الجنوبية ستكون الأخيرة له في منصبه.

وكان المنتخب المصري قد تعرض لهزيمة كبيرة أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت باستاد سيول أمس الثلاثاء.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، قد ألمح بعد الخسارة المفاجئة للمنتخب المصري أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، إلى احتمالية إقالة إيهاب جلال من منصبه.

وأضاف المصدر المقرب من إيهاب جلال أنه من المقرر أن يتجه مدرب المنتخب من كوريا إلى أمريكا في إجازة لمدة أسبوع، بعد إذن مسبق من جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وينوي مجلس إدارة الاتحاد انتظار عودة إيهاب جلال من إجازته، للاجتماع به ومناقشته فيما قدمه خلال الفترة الماضية.