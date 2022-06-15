شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى القاهرة قادمة من كوريا الجنوبية بعد مباراة ودية جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء.

ترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو الجبلابة.

وخسر منتخبنا الوطنى بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكورى الجنوبى خلال المباراة التى جمعتهما ظهر الثلاثاء، بملعب الأخير فى العاصمة الكورية "سول".

وقدم المنتخب الوطنى عرضا متواضعا على مدار الـ90 دقيقة، ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من إثيوبيا الخميس الماضى بثنائية نظيفة فى تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب ودية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية فى مقدمتهم النجم العالمى محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه وحمدى فتحى وغيرهم، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم كلاً من محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.