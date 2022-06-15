شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لتدريباته اليوم استعدادا للقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها بالأمس استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة المقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز .

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس باستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة.

من ناحية أخرى تلقى نادي الزمالك عدة عروض من بعض الشركات لتنظيم معسكر اعداد للفريق في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث تلقت إدارة الزمالك عروضا لمعسكرات أوروبية مع تحديد عدد من المباريات الأوروبية .

وسيعرض مسئولي الزمالك كل العروض المقدمة علي البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لتحديد المكان الأنسب لاقامة المعسكر، مع تحديد كل طلبات المدير الفني في المعسكر.