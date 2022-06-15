منتخب كوستاريكا يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نجح منتخب كوستاريكا في حجز آخر المقاعد المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بفوزه على نيوزيلندا 1-0.



المباراة جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، وذلك على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن الملحق العالمي، والذي جمع رابع الكونكاكاف بممثل أوقيانوسيا.

هدف المباراة الوحيد سجله جويل كامبل نجم أرسنال السابق، وذلك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتأهل فيها منتخب كوستاريكا إلى نهائيات كأس العالم في 3 نسخ متتالية.

وشارك منتخب كوستاريكا في مونديال 2014 بالبرازيل، والذي صعد فيه إلى ربع النهائي، ثم ظهر أيضا في نسخة روسيا 2018.

وسيتواجد منتخب كوستاريكا في نهائيات كأس العالم 2022 بدولة قطر، في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا وألمانيا واليابان.