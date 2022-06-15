شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يحرج أوروجواي ويخسر بهدف قاتل فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف منتخب أوروجواي فوزا قاتلا في الدقيقة 90 من المنتخب المصري ضمن مواجهات المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018 في مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018.

وارتقى خيمنيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، الذي رفض مدربه الأرجنتيني وقتها هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كلًا من روسيا البلد المنظم والمنتخب السعودي وأوروجواي.

واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك الوقت تشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبدالشافي ، خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، محمود تريزيجيه ، خط الهجوم: مروان محسن.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.