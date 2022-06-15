شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فخر العرب محمد صلاح فى "كاريكاتير الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، فى مثل هذا اليوم 15 يونيو من عام 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

ويمتلك محمد صلاح سجلا حافلا مليئا بالإنجازات والأرقام القياسية خلال مسيرته مع جميع الأندية التى ارتدى قمصانها، حيث بدأ "مو" مسيرته الكروية مع الأندية ضمن صفوف فريق المقاولون العرب، قبل أن يبدأ مشواره الاحترافى مع فريق بازل السويسرى، ثم الانضمام إلى تشيلسى الإنجليزى، وأعير بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالى ثم فريق روما، قبل محطته الأخيرة مع ليفربول.

ويحتفل ”الخليج 365” بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية محمد صلاح الثلاثين من خلال كاريكاتير رسمه الفنان أحمد خلف، حيث رسم صورة للنجم المصرى وكتب عليها: "عيد ميلاد فخر العرب.. محمد صلاح".