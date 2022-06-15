شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يسابق الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية في الوقت الحالي خوفاً من ارتفاع أسعار اللاعبين مع فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى خاصة بعد أن إطمأنت إدارة النادى لمصير الفريق في جدول الدوري.

نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد بعد ضم جلال الشرقاوى مهاجم نادى ألعاب دمنهور لمدة خمسة مواسم ، ووقع اللاعب على التعاقد في حضور العميد أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع ويسرى عرفان المدير الادارى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

وجاء التعاقد مع الشرقاوى بناء على رغبة طارق العشرى المدير الفني للطلائع الذى أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومى للفريق.

كما يضع مسئولو طلائع الجيش، فى الوقت الحالى، الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإنهاء إجراءات استعارة محمد شريف حتحوت لاعب إنبى لمدة موسم واحد بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل والأمور الخاصة بالإعارة.

وكان إنبى قد نجح فى تجديد عقد محمد شريف "حتحوت" لمدة ثلاثة مواسم قادمة قبل أن يوافق على إعارته للطلائع ، وكان الطلائع قد دخل في مفاوضات مع انبى لإستعارة مهاجمه لحل أزمة العقم الهجومى التي عانى منها الفريق طوال الموسم الحالي.

فيما وافق طلائع الجيش على رحيل نجمه مهند لاشين لاعب خط وسط الفراعنة لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم، بينما أنهى محمد بسام حارس مرمى الطلائع إجراءات انتقاله للبنك الاهلى بنهاية الموسم الجارى بعد نهاية عقده مع الفريق.