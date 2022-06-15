شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يدرس إقامة مباراة ودية استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا إقامة مباراة ودية مع إحدى فرق القسم الثانى من أجل تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الداخلية في ظل حرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين لمباراة القمة المقرر إقامتها الأحد المقبل .

ويلتقى الزمالك مع الأهلى الأحد المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ20 للدورى والتى يبحث فيها الجهاز الفنى للزمالك إلى مواصلة الإنتصارات من أجل الإبتعاد بالصدارة .

من ناحية أخرى رفضت إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور طلب محامى محمود كهربا لاعب الأهلى بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.