شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يتدرب بصالة برج العرب بالإسكندرية استعداد لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء المنتخب المصري تدريباته اليومية على صالة برج العرب بالإسكندرية قبل أن يبدأ مبارياته الودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا التي تنطلق الثلاثاء 21 من شهر يونيو الجارى.

وانطلق معسكرالمنتخب أمس الثلاثاء فى إطار الاستعداد للمشاركة في الثانيةمن التصفيات المؤهلةلكاس العالم والتى تقام يوليو القادم بالإسكندرية.

ويأتى معسكر الإسكندرية بعد أن أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، المعسكر الإعدادى الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، والمقرر إقامتها فى يوليو المقبل ببرج العرب.

واستدعى روى رانا المدير الفني للمنتخب 23 لاعبًا لمعسكر المنتخب بعد خروج هيثم كمال من القائمة لتعرضه للإصابة، لتصبح القائمة كالتالي: أحمد خلف ، أحمد عادل ، أدهم إليدا ، أنس أسامة ، إيهاب أمين ، خالد عبد الناصر ، سيف سمير ، عاصم مرعي ، علي أحمد ، علي خليفة ، عمر طارق ، عمر عزب ، عمر هشام ، عمرو الجندي ، عمرو زهران ، محمد أبو النصر ، محمد جيزة ، محمد يونس ، مهاب ياسر ، وليد عبد الجواد ، ياسر صالح ، يوسف شحاتة ، يوسف شوشة.

وخاض المنتخب معسكرًا خلال الأسبوع الماضي فى صالة الدكتور حسن مصطفى حتى صباح أول أمس الأحد، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية بعد فض المعسكر، وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من جانب الجهاز الفني.