شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأحد.. ماذا يفعل البرتغالى فيريرا أمام الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا، لمواجهة النادى الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

وستكون مواجهة الأحد المقبل هى الرابعة للبرتغالى فيريرا أمام الأهلى، حيث سبق أن واجه الاهلى 3 مرات من قبل، حيث فاز فى واحدة وخسر اثنين ولم يذق طعم التعادل.

وجاءت مباريات فيريرا أمام الأهلى كالتالى:

الأهلى0 /2 الزمالك "الدورى" 21 يوليو 2015

الزمالك 0 /2 الأهلى "نهائى كأس مصر" 21 سبتمبر 2015

الأهلى 2/ 3 الزمالك "السوبر المصرى" 15 أكتوبر 2015

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الداخلية، أمس الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، من أجل علاجها قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

ويرغب فيريرا فى الوقوف على جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع أو وسط الملعب، والعمل على معالجتها قبل مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى.

وطلب البروفيسور البرتغالي من لاعبي فريقه ضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، وعدم التفكير كثيرا في مواجهة الداخلية والتركيز في مواجهة الأهلي المقبلة، مشيرًا إلي إن التركيز في تلك المواجهة والاستعداد المبكر لها سيكون سلاح الفارس الأبيض من أجل تحقيق الفوز.