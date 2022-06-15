بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة اليوم بعد مواجهة كوريا الجنوبية وديا

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطنى إلى القاهرة قادمة من كوريا الجنوبية، بعد مواجهتها وديا أمس الثلاثاء، في ملعب كأس العالم سول.

ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ويرافقه محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتستغرق رحلة العودة 11 ساعة تقريبا بطائرة خاصة.

وخسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

وقدم المنتخب الوطني عرض متواضع على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضي بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب ودية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم ، النجم العالمي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وغيرهم ، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكوري المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.