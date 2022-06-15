عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوستاريكا تخطف آخر بطاقات مونديال قطر

الأربعاء 15 يونيو 2022

الخليج 365

اكتمل عقد المتأهلين لمونديال كأس العالم لكرة القدم بقطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وذلك بعد تغلب منتخب كوستاريكا على نظيره النيوزيلندي بهدف مقابل لاشيء في مباراة الملحق العالمي التي جمعتهما بمدينة الريان القطرية الثلاثاء.



جويل كامبل كان بطل المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة جويسون بينيت، مهديا كوستاريكا بطاقة التأهل للمونديال.

واضطر المنتخب النيوزيلندي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كوستا بارباروزيس في الدقيقة 69.

وبذلك انضم منتخب كوستاريكا للمجموعة الخامسة في المونديال رفقة منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان، كآخر المتأهلين لكأس العالم.