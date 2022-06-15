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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم الأوروبية.. ألمانيا تكتسح إيطاليا بخماسية والمجر تمطر شباك إنجلترا برباعية

الأربعاء 15 يونيو 2022

الخليج 365

اكتسح منتخب ألمانيا ضيفه الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدفين حملا توقيع جوشوا كيميتش في الدقيقة العاشرة وإلكاي جوندوجان من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم تكفل تيمو فيرنر بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و69.

وسجل ويلفريد نونتو في الدقيقة 78 واليساندرو باستوني في الوقت بدل الضائع، هدفي منتخب إيطاليا.

المجر تكتسح إنجلترا

وفي نفس المجموعة كرر المنتخب المجري فوزه على مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه 4 – صفر.

ولقن منتخب المجر مضيفه الإنجليزي درسا قاسيا وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد بعد أن فاز عليه ذهابا في بودابست بهدف دون رد.

وتقمص رونالد سالاي مهاجم فرايبورغ الألماني دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني للمجر في الدقيقتين 16 و70 وتكفل زولت ناجي ودانييل جازداغ بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و89.

وأنهى منتخب إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جون ستونز في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني.

وصعد منتخب المجر إلى الصدارة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الألماني الوصيف يليه منتخب إيطاليا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم إنجلترا في المركز الأخير بنقطتين.

هولندا تهزم ويلز.. وبلجيكا تتغلب على بولندا

كما عزز المنتخب الهولندي صدارته للمجموعة الرابعة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الويلزي 3 – 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز منتخب بلجيكا على مضيفه البولندي 1 – صفر.

وسجل أهداف المنتخب الهولندي نوا لانغ وكودي جاكوبو وممفيس ديباي في الدقائق 17 و23 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي المنتخب الويلزي بيرنان جونسون في الدقيقة 26 وجاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البلجيكي على مضيفه البولندي بهدف نظيف سجله ميشي باتشواي في الدقيقة 16.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط في المركز الثالث.