لن يتم استقالة أحد من الجبلاية .. الإطاحة بموظف «كبش فداء» من إتحاد الكرة .. كواليس إجتماع الـ 6 ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا داخل مقر الجبلاية، استغرق ما يقرب من ٦ ساعات في حضور أغلب الأعضاء، لمناقشة العديد من الملفات الشائكة ، وعلى رأسها تحديد مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، ومناقشة الاستقالة الجماعية إذا رغب الأغلبية ، بجانب الرد على اتهامات النادي الأهلي لمجلس الجبلاية باخفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المجلس تقديم استقالتهم حيث لم تتم مناقشة هذا الملف وفقا لرواية أحد أعضاء المجلس ، في حين تم التأكيد علي التعديل الجذري بشأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، حيث لم تتغير النية لدي الأغلبية بتوجيه الشكر الي الجهاز الفني الحالي بقيادة إيهاب جلال مع البحث عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية.

ويعلن اتحاد الكرة العديد من القرارات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تحديد موعده يوم الخميس المقبل ، حيث ستستمر اجتماعات المجلس خلال الساعات القليلة القادمة لبحث بعض الملفات الأخري.

كما استقر اتحاد الكرة علي حفنه تعيينات منها تعيين مدير فني لاتحاد الكرة لوضع استراتيجية المنتخبات الوطنية والاكاديميات ، بجانب مدير فني للمنتخب الأولمبي.

ووفقا لصحيفة أخبار اليوم المجلس يتجه الي الإطاحة بأحد الموظفين من اتحاد الكرة علي خلفية خطأ اختفاء خطاب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ليكون كبش فداء.

الاتحادات الأهلية

ووفقاً لبند خلو مجالس إدارة الاتحادات الأهلية في لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، فإن مجلس جمال علام إذا رغب في تقديم استقالته عليه مخاطبة فيفا بخلو المناصب كاملاً ، وعلي ضوء ذلك سيتعين علي فيفا تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شؤون اتحاد الكرة لفترة محددة بمهام جديدة ومحددة أيضا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للائحتي فيفا واتحاد الكرة المصري وقانون الرياضة 77 لسنه 2017.

يذكر أن فيفا قد قام بتعيين لجنة خماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة عقب أمم أفريقيا 2019 ، قبل تعيين لجنة ثلاثية أخري قبل انتخاب مجلس جمال علام مطلع العام الحالي.

ولا يحق لوزير الشباب والرياضة حل مجالس إدارات الهيئات الرياضية اتحادات أو أندية إلا عن طريق تنفيذ حكم محكمة لوجود مخالفات مالية فقط وفقاً لقانون الرياضة 77 لسنه 2017.

و مازالت أصداء أداء ونتائج منتخب مصر الأول لكرة القدم، المخيبة لآمال الجماهير المصرية تلقي بظلالها على الساحة الكروية.