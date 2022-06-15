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وزير الرياضة : قلت إن كارلوس كيروش لابد أن يستمر حتى كأس الأمم المقبلة

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاقد مع مدرب للمنتخب ليس من مهام الوزير، وإنما نتابع كل التفاصيل، وفي حال وجود مشكلة نتصرف، لأن الأساس أن يكون منتخب مصر على أعلى مستوى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم مزاج مصري، ولا يمكن الصبر على خطأ الآخرين، لابد من تدارك الموقف أولا بأول قبل أن تتفاقم الأزمة.

وأشار وزير في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء إلى أن «منتخب مصر الآن في مرحلة انتقالية، والفريق كان قويًا في الأشهر الستة الأخيرة وبمزيد من التصميم ستعود روح المنتخب، لكن لابد أن يكون هناك مشروع ورؤية للمنتخب، بعد مباراتي السنغال قلت إن كارلوس كيروش لابد أن يستمر حتى كأس الأمم المقبلة، وكذلك كأس العالم 2026، لأن شكل المنتخب كان مختلفًا من حيث النتائج، أما الفنيات فيتحدث عنها النقاد».

وتابع وزير الرياضة قائلا: «لابد أن يتخذ اتحاد الكرة قرارًا سريعًا بخصوص مدرب المنتخب، كلما كان القرار سريعًا كلما كان أفضل».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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