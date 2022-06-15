وزير الرياضة يعلن موعد انتهاء التحقيق في أزمة خطاب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة المكلفة بإجراء تحقيقات في اتحاد الكرة بعد أزمة اختفاء خطاب تنظيم نهائي أفريقيا بدأت عملها اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي منه بعد غدٍ الخميس

وكانت وزارة الرياضة شكلت لجنة للتحقيق في أزمة اختفاء خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى نظيره المصري قبل عدة أشهر بشأن تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تأهل إليها الأهلي في وقت لاحق.

وطالب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وزارة الرياضة بالكشف عن نتائج هذه التحقيقات، مشيرا إلى أن من أخفى الخطاب الذي وصل من "كاف" أضاع حق مصر قبل أن يهدر حق النادي الأحمر.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، "اللجنة المكلفة بالتحقيق في اتحاد الكرة بعد أزمة إخفاء خطاب تنظيم نهائي أفريقيا بدأت عملها اليوم، وكان لديها يومًا شاقًا في الاتحاد، على أن تنهي عملها يوم الخميس المقبل، وبعدها سنعلن قراراتنا للرأي العام".

وأضاف: "وصلنا خطاب من النادي الأهلي للاستفسار عن آخر ما وصلت إليه تحقيقات اللجنة، ورددنا عليه، واللجنة ستزور النادي غدًا".

وعن منتخب مصر، قال صبحي: "ليس من مهام الوزير أن يتعاقد مع مدرب للمنتخب، وإنما يتابع كل التفاصيل، وفي حال وجود مشكلة سأتصرف، لأن الأساس أن يكون المنتخب المصري على أعلى مستوى، كرة القدم مزاج مصري، ولا يمكن الصبر على خطأ الآخرين، لابد من تدارك الموقف أولا بأول قبل أن تتفاقم الأزمة".

وأكمل: "المنتخب الآن في مرحلة انتقالية، الفريق كان قويًا في الأشهر الستة الأخيرة وبمزيد من التصميم ستعود روح المنتخب، لكن لابد أن يكون هناك مشروعًا ورؤية للمنتخب، بعد مباراتي السنغال قلت إن كارلوس كيروش لابد أن يستمر حتى كأس الأمم المقبلة، وكذلك كأس العالم 2026، لأن شكل المنتخب كان مختلفًا من حيث النتائج، أما الفنيات فيتحدث عنها النقاد".

واختتم حديثه في هذا الصدد قائلا: "لابد أن يتخذ اتحاد الكرة قرارًا سريعًا بخصوص مدرب المنتخب، كلما كان القرار سريعًا كلنا كان أفضل".

وكان اتحاد الكرة أنهى تعاقده مع كيروش، بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتعاقد مع إيهاب جلال.

لكن خسارة المنتخب مباراتين من أصل 3 مباريات تحت قيادة إيهاب جلال وضع مستقبله على المحك، ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة إقالته في اجتماع الخميس المقبل.