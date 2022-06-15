كواليس رحيل موسيماني .. شوبير يفجر مفاجآت

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الأسباب الحقيقية وراء رحيل بيتسو موسيمانى، عن تدريب الأهلى.

وقال شوبير خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "من قبل نهائى دورى الأبطال كان هناك الكثير من اللغط والشك حول مسيرة موسيمانى مع الأهلى".

وأشار إلى اجتماع محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى مع موسيمانى، وتحدث خلاله عن التمرين وإنه قليل والتجهيز بالنسبة للاعبين ليس أفضل ما يكون، والإصابات كثيرة، والوديات غائبة، وهو ما رد عليه المدير الفنى بأنه يطبق فكرا جديدا، ووعد بتدارك هذا الأمر لكنه لم ينفذ واستمر على منهجه.

وتابع: "بدأت العلاقة فى التوتر بين الإدارة وموسيمانى، خصوصا مع تراجع نتائج الفريق فى الدورى بالهزيمة من المصرى والتعادل مع سيراميكا والبنك الأهلى، وطلائع الجيش، وفقد الأهلى 9 نقاط فى 4 مباريات.. وبعدها بدأت قصة تصريحاته الكثيرة فى البرامج والصحف".

وأكمل: "وبعد مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والوداد توترت العلاقة، وكان هناك توجه داخل شركة الأهلى بأن هذا يكفى، والوحيد الذى كان يتمسك باستمراره على الأقل لنهاية الموسم كان رئيس النادى".

واستطر شوبير: "توترت علاقة موسيمانى وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى، ومن بعده حسام غالى، وبدأ يكون هناك نوع من الشد العصبى".