شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى اليوم الأربعاء 15 / 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره ايسترن كومبانى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية . موعد مباراة الاهلى وإيسترن كومبانى بالدوريتقام مباراة الاهلى وإيسترن كومبانى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء ، ويدخل المارد الاحمر بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة لاسيما بعد أن خسر المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى بهدفين دون رد. ترتيب الاهلى وإيسترن كومبانى في الدوري يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف فيما يحتل ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف. جدول ترتيب الدوري المصريالزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وإيسترن كومبانىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وإيسترن كومبانى اليوم الأربعاء فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.