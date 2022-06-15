شكرا لقرائتكم خبر عن الصدف تتواصل.. البرتغالى فيريرا لا يواجه الأهلى إلا بقيادة مدرب مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا، لمواجهة النادى الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

الصدف تتواصل

وستكون مواجهة الأحد المقبل هى الرابعة للبرتغالى فيريرا أمام الأهلى، حيث سبق أن واجه الأهلى 3 مرات من قبل، حيث فاز فى واحدة وخسر اثنين ولم يذق طعم التعادل، والغريب أن الثلاثة مواجهات السابقة كان يقود الأهلى مدرب مؤقت، وستكون المباراة الرابعة أيضا أمام مدرب مؤقت أيضا بقيادة سامى قمصان بعد رحيل الجنوب أفريقيا بيتسو موسيمانى.

وجاء مدربو الأهلى أمام فيريرا كالتالى:

فتحى مبروك: 21 يوليو 2015.. الأهلى 0 /2 الزمالك "الدورى"

فتحى مبروك: 21 سبتمبر 2015.. الزمالك 0 /2 الأهلى "نهائى كأس مصر"

عبد العزيز عبد الشافى: 15 أكتوبر 2015.. الأهلى 2/ 3 الزمالك "السوبر المصرى"

سامى قمصان: 19 يونيو الجارى فى الدوري

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الداخلية، أمس الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، من أجل علاجها قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

ويرغب فيريرا فى الوقوف على جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع أو وسط الملعب، والعمل على معالجتها قبل مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى.

وطلب البروفيسور البرتغالي من لاعبي فريقه ضرورة غلق صفحة بطولة كأس مصر، وعدم التفكير كثيرا في مواجهة الداخلية والتركيز في مواجهة الأهلي المقبلة، مشيرًا إلى أن التركيز في تلك المواجهة والاستعداد المبكر لها سيكون سلاح الفارس الأبيض من أجل تحقيق الفوز.