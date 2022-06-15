شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي لـ حازم إمام وبركات: استقيلا لا يشرفكما التواجد فى مجلس جمال علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى مدحت شلبى، حازم إمام ومحمد بركات بتقديم استقالتهما من اتحاد الكرة موجها نصيحة لهما بعدم خسارة نجوميتهما في هذا المجلس ولا يشرفهما التواجد والعمل مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي.

وانتقد مدحت شلبى تضارب المصالح بين جمع إيهاب الكومى العمل في الإعلام واتحاد الكرة، وكذلك جمع عامر حسين العمل في المجلس ورابطة الأندية، قائلا: "على إيهاب الكومي وعامر حسين يتقدما باستقالتهما من اتحاد الكرة لأن تواجدهما غير قانوني ويضرب شرعية الاتحاد في مقتل".

وتابع مدحت شلبي: "يا إما الكومي يترك وظيفته كمذيع في الإعلام ويكمل عمله في إدارة اتحاد الكرة أو عليه تقديم استقالته من الإعلام والعمل في الإدارة ونفس الأمر ينطبق على عامر حسين يترك رابطة الأندية، ويكمل في الاتحاد أو العكس".

وهاجم شلبي جمال علام رئيس اتحاد الكرة قائلا: "علام بيتكلم عن الفساد وتم تعيينه في عهد هاني أبو ريدة كمستشار لاتحاد الكرة بـ25 ألف جنيه، بالإضافة إلى منحه سيارة ببنزينها بعد انتهاء مهمته كرئيس للاتحاد وعلام بعيد أصلا عن المجال ومحدش يعرفه".

وواصل شلبى حديثه عن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطنى قائلا: "إيهاب جلال مظلوم وليس ظالم والعيب في اللي اختاره للمنتخب، أنتم ضيعتم المنتخب الوطنى وضيعتوا هويته، وأقسم بالله لم أر المنتخب بهذا السوء منذ فترة طويلة".

وأكمل شلبي: "هاني أبو ريدة بثقله لدى الجمعية العمومية هو من أتى بجمال علام وهو من خارج المجال، وفرضه كرئيس لاتحاد الكرة خلال الفترة من 2012 حتى 2016، بينما كان هو الرئيس الفعلى للاتحاد".

وأردف شلبي: "الحضرى مع كيروش كان بيتقاضى أجر 100 الف دلوقتى مع إيهاب بياخد 150 ألفا، ومحمد شوقى كان بيتقاضى 200 ألف مع كيروش ومع إيهاب دلوقتى يتقاضى 400 ألف، وجمال علام لما كيروش مشى أخد العربية اللى كانت متوفرة له بالسواق يروح وييجي بيها، والعربية بتكلف 15 ألف جنيه في الشهر من بنزين ومرتب سواق، فكيف تدعى عدم وجود أموال باتحاد الكرة بينما أنت قمت بزيادة مرتب الحضرى بقيمة 50 ألف جنيه، وقمت بزيادة مرتب محمد شوقي بقيمة 200 ألف جنيه، هوه مال سايب ولا إيه".

واختتم شلبى: "لو كان الموجودين في اتحاد الكرة ليهم حس وطني حقيقي يتقدموا باستقالتهم، ومش هنرضى بالبرشامة إياها إقالة الجهاز الفني.. لو عايزين نصلح نصلح من عندكم أنتوا الأول".