شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد محمد صلاح الـ30.. تعرف على أرقام الفرعون مع منتخب مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الثلاثين، اليوم الأربعاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

لدى صلاح عدد من الإنجازات مع منتخب مصر أيضًا، لكنه حتى الآن لم يحصل على أي لقب معه، وقاد نجم ليفربول الفراعنة للمونديال بعد غياب استمر لقرابة الثلاثين عامًا أيضًا، وصعد معهم لنهائي كأس أمم أفريقيا في مناسبتين.

بدأ صلاح مسيرته مع منتخب مصر قبل نحو 11 عامًا، وتحديدًا في سبتمبر 2011، عندما شارك أمام سيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

المشاركة لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 شهدت تسجيله لهدفين ضد روسيا والسعودية، بعد أن غاب عن مباراة أوروجواي للإصابة.

شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 17 مباراة ببطولة كأس أمم أفريقيا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 كان ذلك على مدار 3 نسخ، حيث كانت مشاركته الأولى فى 2017 وتواجد في النسخة الأخيرة في 2022 بالكاميرون.

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25 وخاض صلاح 22 مباراة ودية مع الفراعنة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.