شكرا لقرائتكم خبر عن 9 منتخبات تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية لكمال الأجسام الإسكندرية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق للتجهيز للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم 22 للرجال، و18 للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت إشراف فني مباشر من الاتحاد العربي لكمال الأجسام.

وأشار "فهيم" إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الدول العربية للمشاركة في تلك النسخة من البطولة والتي تقام من 28 حتى 30 يوليو المقبل فى الإسكندرية، وقد تأكد حتى الآن مشاركة ما يقرب من 9 فرق عربية وهى فلسطين، والمغرب، والإمارات، والبحرين، وسوريا، والأردن، واليمن، وعمان، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة، هذا ولا يزال هناك وقت كبير على موعد انطلاق البطولة، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول العربيه الشقيقة.