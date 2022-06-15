شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز تؤرق فيريرا قبل مواجهة الأهلي بقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أزمة في 3 مراكز هامة بصفوف فريقه قبل الصدام مع الأهلى، في قمة الدورى المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتتمثل أزمات الزمالك في مركز الدفاع الذى سيغيب عنه محمود علاء بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات، ليصبح اعتماد الزمالك على محمود الونش العائد من رحلة المنتخب الوطني لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا، ومحمد عبد الغنى.

كما يواجه الجهاز الفني للزمالك أزمة في مركز الظهير الأيمن، حيث ما زال التونسى حمزة المثلوثى يخوض برنامجه التأهيلى بعد إصابته بالتواء في الكاحل، فيما تعرض حازم إمام لإصابة بشد عضلى في ودية المصرية للاتصالات.

وعلى مستوى وسط الملعب، يواجه الزمالك أزمة في ظل غياب طارق حامد الذى مازال متواجد في اسبانيا للخضوع لبرنامج تأهيل علاجى بسبب معاناته من ألام في الرباط الصليبى الخلفى، كما تعرض إمام عاشور للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده مع منتخب مصر وتم استبعاده من ودية منتخب كوريا.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.