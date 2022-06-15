شكرا لقرائتكم خبر عن حنين السيد تحصد فضيتين فى بطولة العالم لشباب الأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لاعبة المنتخب الوطنى لشباب رفع الأثقال حنين السيد ميداليتين فضيتين فى وزن 59 كجم ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.

فيما يخوض اليوم الأربعاء محمود حسنى السيد، لاعب منتخب شباب رفع الأثقال، منافسات وزن 89 كجم ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.

ونجحت أمس الرباعة نورا عصام فى حصد 3 فضيات بمنافسات وزن 55 كجم فى الخطف والنتر والمجموع.

ووصلت الرباعة حبيبة سعد على المركز الخامس فى منافسات ميزان 45 كجم، ونجحت حبيبة أصغر لاعبة في البطولة في تحقيق مركز متقدم بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم. ويشارك منتخب مصر فى بطولة العالم بالمكسيك بـ12 لاعبا ولاعبة.

ومن ناحية أخرى، يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.