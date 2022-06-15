شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: كيروش كانت لديه الرغبة فى الاستمرار ولم يتم تقييمه بشكل منطقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، أن المنتخب لم يظهر بشكل جيد أمام كوريا الجنوبية، والتى سقط خلالها بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سول بكوريا.

وقال ضياء السيد فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب لم يظهر بمستوى جيد فى لقاء كوريا الجنوبية، والحالة التى وصلنا لها راجعه لعدم التقييم الجيد للفترة الماضية مع كيروش".

وأضاف ضياء السيد: "عدم تقييم فترة كيروش كرويا بصورة منطقية السبب فيما وصل إليه المنتخب، لأن المنتخب لعب 3 بطولات فى وقت قصير وهى البطولة العربية والأفريقية بجانب تصفيات كأس العالم، وحقق نتائج جيدة فى الوقت الذى كان يكتشف كيروش لاعبى المنتخب خلال البطولات ومع ذلك اتهاجم وعدم التمسك بوجوده".

وتابع ضياء السيد: "كيروش كان عنده رغبة كبيرة لاستكمال مهمته مع المنتخب، ولم يكن هناك متسع من الوقت أمام إيهاب جلال، واللاعب المصرى يحتاج لوقت طويل للتعود على أسلوب المدرب الجديد".

وخسر منتخبنا الوطنى بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكورى الجنوبى خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم،الثلاثاء، بملعب الأخير فى العاصمة الكورية "سول".

وقدم المنتخب الوطنى عرضا متواضعا على مدار الـ90 دقيقة ليواصل العروض الباهتة بعدما خسر من أثيوبيا الخميس الماضى بثنائية نظيفة فى تصفيات أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2023).

ولعب المنتخب ودية كوريا بدون عدد كبير من العناصر الأساسية فى مقدمتهم، النجم العالمى محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجيه وحمدى فتحى وغيرهم، لكن هذا غير مُبرر لهذا العرض المتواضع أمام المنتخب الكورى المُلقب بـ"شمشون".

ولعب منتخبنا ودية كوريا بتشكيل ضم، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمود الونش، عمر كمال، عمرو السولية، مهند لاشين، أحمد رفعت، أحمد حمدى، إبراهيم عادل ومصطفى محمد.