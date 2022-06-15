المجر وألمانيا تكتسحان إنجلترا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

المنامة - ياسر ابراهيم - ألحق منتخبا ألمانيا والمجر خسارتين فادحتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه منتخب إنكلترا، ففاز الأول على ضيفه 5-2 والثاني على مضيفه 4-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانتزعت المجر صدارة "مجموعة الموت" بعدما جددت فوزها على انكلترا ورفعت رصيدها إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي بخلطها للأوراق، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن "أتزوري"، فيما تجمد رصيد إنكلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.

على ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، ألحقت ألمانيا الخسارة الأولى بإيطاليا في النسخة الثالثة لدوري الأمم بعدما تعادلا 1-1 افتتاحاً، قبل أن يفوز "أتزوري" على المجر 2-1 ويتعادل مع إنكلترا سلباً.

في المقابل، حقق رجال المدرب هانز فليك فوزهم الاوّل بعد ثلاثة تعادلات أمام كل من إيطاليا وإنكلترا والمجر بالنتيجة ذاتها 1-1 في هذه البطولة.

منذ صافرة البداية، بدا أصحاب الأرض الأكثر خطورة، فبعد هجمة مرتدة سدد سانيه كرة أرضية من 18 متراً مرت بمحاذاة القائم الأيسر (7)، لترد إيطاليا من أوّل محاولة حقيقية لها بعدما استغل راسبادوري عرضية بوليتانو، إلا أن الحارس مانويل نوير كان في المرصاد (9).

لم تتأخر ألمانيا في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين فيرنر ودافيد راوم إلى يوزوا كيميش الذي سدد بيسراه من داخل المنطقة في شباك الحارس جانلويجي دوناروما (10).

وترجم "مانشافت" استحواذه على الكرة وفرصه الخطرة إلى هدف ثانٍ سجله لاعب مانشستر سيتي الانكليزي إلكاي غوندوغان من ركلة جزاء بعدما أعاق أليساندرو باستوني الألماني يوناس هوفمان داخل المنطقة (45+4).

وتابع الألمان المهرجان التهديفي في الشوط الثاني، فأضافوا ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة بدأها مولر (51) وفيرنر هدفين (68 و69).

وقلص غنونتو الفارق لصالح أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 78، قبل أن يضيف باستوني الثاني (90+4).

في المباراة الثانية على ملعب "مولينو" في ولفرهامبتون، جددت المجر فوزها على مضيفتها إنكلترا بعدما أنهت في مباراة الذهاب في 4 الشهر الحالي بفوزها 1-0، حداً لسلسلة من 15 مباراة من دون أن تتذوق خلالها طعم الانتصار على منتخب "الأسود الثلاثة" بين عامي 1965 و2021.

وعلى رغم استحواذ إنكلترا على الكرة بنسبة 71 في المئة، إلاّ أنّ المجر فاجأت ضيفتها بهدف التقدم من مهاجم فرايبورغ الألماني رولاند سالاي الذي تابع ركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي فسيطر عليها بفخذه وسددها قوية على يسار الحارس آرون رامسدل (16)، في حين كادت المجر تضاعف النتيجة بعد عرضية من سوبوسلاي حولها كالفين فيليبس عن طريق الخطأ وأنقذها ريكي جيمس أنقذ الكرة عند خط مرماه (28).

وأضافت المجر الثاني بعد لعبة مشتركة بين البديل المهاجم مارتن آدم وسالاي ليتابع الأخير الكرة من دون أن يسيطر عليها بقدمه اليمنى داخل المنطقة بالرغم من عودة كايلي ووكر (70)، قبل أن يضيف المدافع زولت ناغي الثالث (80).

وتلقى رجال المدرب غاريث ساوثغيت ضربة موجعة بطرد جون ستونز بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما ضرب بكوعه دانييل غازداغ في الدقيقة 82، الذي عاقب الانكليز بتسجيله الرابع (89).

ديباي يمنح الفوز لهولندا

وفي المجموعة الرابعة، حققت هولندا فوزاً مثيراً على ويلز 3-2.

تقدمت هولندا بهدفي نوا لانغ وكودي غاكبو في الدقيقتين 17 و23.

وقلص برينان جونسون الفارق بعدها بثلاث دقائق.

وشهد الوقت بدل الضائع من المباراة ذروة الاثارة، لأن نجم ويلز غاريث بايل منح التعادل لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، لكن الكلمة الأخيرة كانت لهولندا التي سجل لها ممفيس ديباي هدف الفوز (90+3).

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حافظت بلجيكا على آمالها في بلوغ نصف النهائي بفوزها خارج أرضها على بولندا بهدف سجله ميتشي باتشواي (16).

ورفع المنتخب الهولندي رصيده الى 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 7 لبلجيكا.

(فرانس برس)