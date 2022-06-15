الامارات | سلطان القاسمي يكافئ أبطال الشارقة بـ 27 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يكافئ أبطال الشارقة بـ 27 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم اعتماد 27 مليون درهم لمكافأة أندية الإمارة التي حققت الإنجازات في موسمي (2020-2021 ) و(2021-2022)، تقديراً لعطاء تلك الأندية، وتحفيزاً لفرقها ولاعبيها لمواصلة تحقيق الألقاب والبطولات محلياً، ومواصلة السعي لتشريف الدولة في المحافل الدولية.

تشمل المكرمة لاعبي فرق 17 نادياً بالإمارة الباسمة، حققت الألقاب والبطولات في الموسمين الماضي والحالي، وهي: الشارقة الرياضي، البطائح، الثقة للمعاقين، دبا الحصن، مليحة، خورفكان الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الشارقة للرياضات البحرية، الشارقة الثقافي للشطرنج، اتحاد كلباء، الذيد، الحمرية، الشطرنج الفتيات، خورفكان للمعاقين، المدام، الشارقة للفروسية والسباق، مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقدم رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، «بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على المكرمة السخية الجديدة لتحفيز الأندية صاحبة الإنجازات للموسمين الماضي والحالي، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لأندية الإمارة، ورعايته لأبنائه الرياضيين، وحرصه على تقدير المتميزين دائماً».

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