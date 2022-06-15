الامارات | النصر يودّع ضياء سبع وتيغالي.. ويبحث عن البديل

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يودّع ضياء سبع وتيغالي.. ويبحث عن البديل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر عدم تجديد تعاقده مع اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع، بعد عامين قضاهما اللاعب مع العميد، نجح خلالهما في صناعة وإحراز العديد من الأهداف، خصوصاً في الموسم الأخير، حيث نجح في المساهمة بـ20 هدفاً للعميد بإحرازه 11 وصناعة تسعة تصدر بها قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري أدنوك للمحترفين، كما ودّع العميد المهاجم الهداف تيغالي، الذي أعلن عودته إلى ناديه السابق الوحدة.

ونشر نادي النصر تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، توجه من خلالها بالشكر إلى اللاعب ضياء سبع، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة، في المقابل قام اللاعب بتوجيه الشكر إلى نادي النصر بنشر صورة التغريدة عبر حسابه في «إنستغرام»، قائلاً: «شكراً على العامين الرائعين ومستعد للتحدي القادم».

وخلال وجوده مع العميد، شارك ضياء سبع في 58 مباراة في بطولتي الدوري وكأس المحترفين، أحرز خلالها 20 هدفاً، وحصل على خمس بطاقات صفراء، وطرد في مباراة واحدة.

ويبحث النصر حالياً عن التعاقد مع لاعب أجنبي بديلاً لضياء سبع، مع العلم بأن النصر يرتبط بتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، هم لاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، والبرتغالي توزي، والجزائري مهدي عبيد.

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