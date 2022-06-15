الامارات | منتخب الإمارات يدخل حقبة جديدة مع نهاية مشوار «المخضرمين»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يدخل حقبة جديدة مع نهاية مشوار «المخضرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل كرة الإمارات حقبة جديدة عقب فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بخسارة «الأبيض» في ملحق تصفيات قارة آسيا أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف، إذ ستشهد المرحلة المقبلة تغييرات جذرية على مستوى قائمة اللاعبين الذين سينضمون إلى الفريق للمشاركة في كأس آسيا 2023، والاستحقاقات المقبلة حتى تصفيات كأس العالم 2026.

وسيسهم ضياع حلم تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2022 إلى كتابة نهاية مشوار عدد كبير من اللاعبين الذين أسهموا في العديد من الإنجازات لكرة الإمارات في السنوات الماضية، إذ شهدت قائمة «الأبيض» في المباريات الماضية بتصفيات كأس العالم والملحق الآسيوي بوادر هذه التغييرات بمشاركة عدد كبير من اللاعبين صغار السن، بينما ضمت قائمة الفريق ستة لاعبين فقط تخطت أعمارهم الـ30، هم سيباستيان تيغالي وكايو كانيدو وعمر عبدالرحمن وبندر الأحبابي ووليد عباس وعبدالعزيز هيكل.

ويتقدم قائمة اللاعبين الذين من المتوقع أن يتم استبعادهم من حسابات الجهاز الفني في الفترة المقبلة، النجم التاريخي لـ«الأبيض» ونادي الوحدة إسماعيل مطر، الذي أكمل عامه الـ39 في أبريل الماضي، عقب مسيرة حافلة لـ«سمعة» مع المنتخب الوطني منذ خوضه أول مباراة رسمية له مع الفريق في يوليو 2004 أمام الكويت، بينما بلغ عدد مبارياته مع منتخب الإمارات 124 مباراة دولية، وأحرز 34 هدفاً، وأسهم في تحقيق «الأبيض» أول لقب في تاريخي بفوزه بلقب خليجي 17 بالإمارات في 2007.

واللاعب الثاني الذي أصبح انضمامه إلى المنتخب الوطني محل شك، هو مهاجم الوحدة سيباستيان تيغالي، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، ورغم انضمامه إلى قائمة «الأبيض» للمرة الأولى في أكتوبر 2020 تحت قيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، ولكن الهداف التاريخي لـ«العنابي» شارك في 14 مباراة فقط، وأحرز ثلاثة أهداف على مدار عامين مع المنتخب الوطني.

ويعد مركز حراسة المرمى من أبرز المراكز التي ستشهد استبعاد لاعبين من العناصر الأساسية في الفريق في السنوات الماضية، هما حارس شباب الأهلي ماجد ناصر 38 عاماً، الذي شارك للمرة الأولى مع المنتخب في 2005 بعمر 20 عاماً تحت قيادة المدرب الهولندي أي دي موس، إذ خاض «قلب الأسد» 71 مباراة دولية، إلى جانب حارس مرمى الجزيرة علي خصيف 35 عاماً، الذي انضم إلى «الأبيض» في أكتوبر 2009 تحت قيادة المدرب السلوفيني سيريشكو كاتانيتش، ولعب خصيف 43 مباراة دولية مع الفريق.

ويبرز اسم المدافع المخضرم في شباب الأهلي وليد عباس، بعدما أكمل عامه الـ37 في 11 يونيو الماضي، ويعد عباس من اللاعبين القلائل الذين خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية بوصول رصيده إلى 101 مباراة بمشاركته في مباراة أستراليا الماضية.

في المقابل، قد يسهم تراجع مستوى المهاجم الدولي أحمد خليل 31 عاماً في انتهاء مشواره مع الفريق مبكراً، بعدما تم الاستغناء عن خدماته من جانب فريق شباب الأهلي في الموسم الماضي، ولم ينضم «الغزال الأسمر» إلى أي فريق، إذ شارك للمرة الأولى مع المنتخب الوطني يناير 2008 بعمر 16 عاماً كأحد أصغر اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب تحت قيادة المدرب الفرنسي برونو ميتسو، وخاض خليل 106 مباريات دولية، وأحرز 47 هدفاً.

ناصر الشحي: منتخب الإمارات في فترة «تسليم العهدة» إلى جيل جديد

قال الإداري السابق في شركة الوصل لكرة القدم، ناصر الشحي، إن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب الوطني، لافتاً إلى أن «الأبيض» حالياً يعد في فترة «تسليم العهدة» إلى جيل جديد يقود الفريق في البطولات القادمة.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم» إن الأسماء التي اعتمدت عليها الأجهزة الفنية في السنوات الماضية أثبتت أنه يجب حدوث تغيير كبير بالاستغناء عن خدمات اللاعبين كبار السن، ومنح الفرصة للاعبين الشباب، ليقدموا الجديد للمنتخب الوطني.

وأضاف: «شهدت قائمة المنتخب انضمام عدد كبير من اللاعبين الشباب، مثل علي صالح وعبدالله حمد وحارب سهيل ومحمد العطاس وخليفة الحمادي، وأرى أن هذه المجموعة يجب أن تكون القوام الأساسي الذي سيتم عليه بناء المنتخب في المرحلة المقبلة».

وختم: «لاشك في أنه تجب الاستعانة ببعض اللاعبين الذين لديهم خبرات، ولكن يكون الاعتماد الأساسي على اللاعبين الشباب لبناء منتخب جديد، يقدم مستويات جيدة في البطولات القادمة بداية من كأس آسيا 2023 وحتى تصفيات كأس العالم 2026».

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