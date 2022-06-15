الامارات | مجلس دبي الرياضي يتوّج واعدي السلة.. شباب الأهلي بطل 16 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يتوّج واعدي السلة.. شباب الأهلي بطل 16 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس دبي الرياضي الفرق واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والألقاب الفردية في البطولة الثالثة لكرة السلة للشباب، التي نظمتها أكاديمية جام الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في ملاعب مختلفة عدة، وبمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 33 فريقاً.

وشارك في تكريم الفائزين، مدير الأندية الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، وأحمد الجناحي ونجم السلة اللبنانية، فادي الخطيب سفير البطولة، ومدير البطولة أحمد سليمان.

وفاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة تلاه فريق أكاديمية جام الرياضية، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث.

ونال فريق نادي تشامبس الرياضي المركز الأول في فئة تحت 14 سنة تلاه فريق أكاديمية جام الرياضية، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 12 سنة فاز فريق أكاديمية جام الرياضية بالمركز الأول تلاه فريق مدرسة إن بي ايه لكرة السلة في المركز الثاني، وحل فريق نادي النصر في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 10 سنوات فاز فريق أكاديمية جام الرياضية بالمركز الأول بينما احتل فريق نادي دبي ترايب لكرة السلة المركز الثاني، وحل فريق نادي تشامبس الرياضي في المركز الثالث.

وضمت منافسات دون 16 عاماً، فرق أكاديمية برستيج ستار سبورت، مدرسة إن بي ايه لكرة السلة، أكاديمية جام الرياضية، نادي النصر، جاغوارز، نادي تشامبس الرياضي – الإمارات، نادي الشارقة الرياضي، شباب الأهلي، بينما شارك في منافسات دون 14 عاماً، كل من أكاديمية برستيج ستار سبورت، مدرسة إن بي ايه لكرة السلة، نادي دبي ترايب لكرة السلة، أكاديمية جام الرياضية، نادي النصر، نادي خورفكان الرياضي الثقافي، نادي تشامبس الرياضي – الإمارات، أكاديمية فيسز كرة السلة، نادي الشارقة الرياضي، شباب الأهلي.

وضمت منافسات دون 12 عاماً: أكاديمية سلام ان لكرة السلة الدولية، أكاديمية برستيج ستار سبورت، مدرسة إن بي ايه لكرة السلة، نادي دبي ترايب لكرة السلة، أكاديمية جام الرياضية، نادي النصر، أكاديمية هوبس دريمز لكرة السلة، نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وفي منافسات دون 10 سنوات، شارك فيها، أكاديمية سلام ان لكرة السلة الدولية، نادي شامبس الرياضي – الإمارات، أكاديمية برستيج ستار سبورتس، مدرسة إن بي ايه لكرة السلة، نادي دبي ترايب لكرة السلة، أكاديمية جام الرياضية.

وحظيت البطولة برعاية عدد من الشركات الوطنية، وهي: شنايدر أوريجينال، كيدز جنغل، مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا، لادز برغر، وبي كايند - جينيس.

أبطال الفئات العمرية للبطولة

- فئة تحت 16 سنة: شباب الأهلي.

- فئة تحت 14 سنة: تشامبس الرياضي.

- فئة تحت 12 سنة: أكاديمية جام الرياضية.

- تحت 10 سنوات: فريق أكاديمية جام الرياضية.

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