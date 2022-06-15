الامارات | «هاتريك إماراتي» في اليوم الافتتاحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك إماراتي» في اليوم الافتتاحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات ثلاثة انتصارات (هاتريك) في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق، الذي استهل أمس نسخته الـ311، ويمتد حتى السبت المقبل؛ إذ انتزعت لقبين في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بتتويج الجواد غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل» وإشراف وليام هاغاس، بطلاً في سباق «كوين آن ستيكس» الذي جرى في الشوط الافتتاحي، وأُتبع بانتصارٍ لمهر غودولفين «كوريباس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» الذي جرى في الشوط الرابع.

وواصلت «غودولفين» تألقها في اليوم الافتتاحي بإهداء الشعار الأزرق الانتصار الثاني، عقب فوز الجواد «دبي فيوتشر»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب الشوط السادس «ولفرتون ستيكس» لخيول فئة «ليستد»، لمسافة 2000 متر عشبي.

وتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان سبعة أشواط: ثلاثة منها خُصصت لخيول «جروب1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، قابلها شوط وحيد لخيول «جروب2»، وآخر لفئة «ليستد»، واثنان ضمن فئة «التكافؤ».

ويحظى المهرجان بمشاركة قوية لخيول الإمارات موزعة على الأيام الخمسة، بداية من اليوم الافتتاحي (أمس) الذي شهد تواجد 16 جواداً من الإمارات.

ونجح الفارس جيم كروالي في الحفاظ على قدرات «بعيد» خلال المراحل الأولى من سباق «كوين آن ستيكس»، وقيادته إلى البقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في الـ400 متر الأخيرة، والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول محققاً زمناً بلغ دقيقة و37 ثانية و36 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن «ريال وورلد»، بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، والذي قاده الفارس دانيال تودهوب للمركز الثاني. وحل ثالثاً الجواد «أوردر أوف أستراليا» المملوك لـ«سميث وماغنير وتابور وأوبراين»، بإشراف المدرب أيدن أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور.

وأضاف «بعيد» البالغ من العمر أربع سنوات، انتصاره الرابع على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والثامن في مسيرته بعالم السباقات.

وقاد الفارس وليم بيوك مهر غودولفين «كوريباس» لانتزاع فوز مستحق في «سانت جيمس بالاس ستيكس»، بعدما قاده لتجاوز منافسيه في المراحل الأخيرة من السباق، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و42 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن صاحب المركز الثاني المهر «لوسيل» بشعار «الشقب للسباقات»، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس بات دوباس، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «ماي بروسبيرو» المملوك لـ«سانديرلاند هولدينغ»، وإشراف المدرب وليام هاغاس وقيادة الفارس توما ماركواند.

ونجح «كوريباس» في انتزاع انتصاره الثاني في سلسلة سباقات الأبطال البريطانية للموسم الحالي، بعد تتويجه أبريل الماضي بلقب «2000 غينيز البريطاني»، كما حقق المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات انتصاره الثاني في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والرابع في مسيرته المقتصرة على خمس مشاركات في السباقات العالمية.

«دبي فيوتشر» يبسط سيطرته في «ولفرتون ستيكس»

فرض «دبي فيوتشر» سيطرته على لقب الشوط السادس «ولفرتون ستيكس»، بعد أن قاده الفارس دانيال تود هوب في المراحل الأولى لتجاوز منافسيه، والحفاظ على الصدارة حتى خط النهاية، وانتزاع المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وأربع ثوانٍ و62 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «كاديلاك» المملوك للشيخ عبدالله المالك الصباح، بإشراف المدرب كيفين دي فاي، وقيادة الفارس شان فولي. وحل ثالثاً «هاروفيان» المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري.

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