الامارات | المطروشي وسالم غالب يشاركان في مونديال المجر

شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي وسالم غالب يشاركان في مونديال المجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك نجما المنتخب الوطني يوسف المطروشي وسالم غالب في بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست بالمجر، خلال الفترة من 18 إلى 23 يونيو الجاري.

ويترأس البعثة نائب رئيس اتحاد السباحة جمعة البلوشي، وتضم المدرب المواطن مروان حافظ الحتاوي.

وقال اتحاد السباحة في بيان: «إن المشاركة في البطولة تأتي ضمن خطة تأهيل السباحين المستمرة بعد النجاحات الكبيرة لهما خلال البطولات العربية والخليجية الماضية، وانتظم السباحان سالم غالب ويوسف المطروشي القادم من أميركا لبداية التدريبات في معسكر خاص قبل البطولة العالمية، بقيادة فنية للمدرب الوطني مروان الحتاوي».

وكان السباحان قد شاركا في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت أخيراً ونجحا في إحراز أربع ميداليات منها ذهبية وفضية ليوسف المطروشي، وفضية وبرونزية لسالم غالب، مع العلم أن السباحين شاركا في فئة الكبار «العمومي».

ويشارك كل سباح في سباقين خلال البطولة، حيث سيخوض يوسف المطروشي سباقي 100 متر حرة و100 متر فراشة، وسالم (200 متر سباحة حرة، و200 متر فراشة).

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