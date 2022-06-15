الامارات | حمدان بن محمد يشهد انتصار خيول الإمارات في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد انتصار خيول الإمارات في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اليوم الافتتاحي من مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

ونشر سموه عبر حسابه في «إنستغرام» صوراً لانتصارات خيول الإمارات وانتزاعها الفوز في ثلاثة من الأشواط السبعة التي تضمنها اليوم الافتتاحي.

وحرص سموه على المشاركة في مراسم تتويج الجواد «كوريباس» المملوك لـ«غودولفين»، وتسلم الكأس من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، بعد الفوز المستحق الذي حققه الجواد بلقب سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي.

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «إنستغرام»، تسلم الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، جائزة فوز الجواد «بعيد» بشعار «شادويل» بلقب سباق «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول «جروب1» لمسافة 1600 متر عشبي.

وواصلت خيول الإمارات تألقها في اليوم الافتتاحي، بعد أن أضاف الجواد «دبي فيوتشر» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الانتصار الثالث لخيول الدولة.

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