الامارات | منتخب فلسطين يظهر في كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فلسطين يظهر في كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على الفلبين بأربعة أهداف دون مقابل في ملعب إم.إف.إف فوتبول سنتر بالعاصمة المنغولية أولان باتور، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من الدور الثالث والحاسم للتصفيات.

وسجل أهداف فلسطين كل من صالح شحادة، وتامر صيام، ومحمد يامن، ومحمود أبو وردة، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات، ويحسم صدارة المجموعة، وبالتالي التأهل إلى كأس آسيا، بينما توقف رصيد الفلبين عند أربع نقاط في المركز الثاني، وحرمت فلسطين نظيرتها الفلبين من بلوغ النهائيات مرة أخرى بعد نسخة عام 2015، عندما تفوّقت عليها في نهائي كأس التحدي 2014، وخطفت بطاقة العبور.

وشارك المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في النهائيات عام 2015، عندما خرج من دور المجموعات، على غرار النسخة الأخيرة عام 2019 في الإمارات.

ويتأهل إلى كأس آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الست، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وشارك منتخب فلسطين بكأس آسيا في نسخة 2015 بأستراليا، بينما كانت المشاركة الثانية بنسخة 2019 في الإمارات.

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