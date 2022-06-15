ليفربول ينجح في إختطافه .. من هو المهاجم الأغلى في العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أتم نادي ليفربول، تعاقده مع المهاجم الواعد داروين نونيز، قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي، في صفقة قياسية تعد الأغلى في تاريخ العملاق الإنجليزي، حيث وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 100 مليون يورو، بحسب التقارير الواردة من إنجلترا.

الأوروجوياني الشاب الذي لم يتخطى عامه الـ23، يعد أحد أقوى المهاجمين على الساحة حاليًا، بعد أن نجح في تسجيل 47 هدف وصناعة 16 آخرين خلال 84 مباراة خاضها مع فريقه البرتغالي.

ويعتبر نونيز هو خليفة لويس سواريز في منتخب أوروجواي، وسبق وأن رشحه لويزيتو للانتقال إلى برشلونة، عندما كان يلعب مع ألميريا بالدرجة الثانية بإسبانيا، لكن إدارة البلوجرانا رفضت ضمه وقتها، ليخطفه فريق بنفيكا، ومنه إلى ليفربول.

وكان نونيز قد انتقل إلى لبنفيكا في صيف 2020، مقابل 24 مليون يورو، إلى جانب نسبة 20% من إعادة بيعه مستقبلًا، في صفقة كانت الأكبر في تاريخ دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، بعد أن تخطت صفقة راؤول خيمينيز الذي انتقل من أتلتيكو مدريد الذي كان ينشط في تلك الدرجة حينها، إلى بنفيكا أيضًا مقابل قرابة 23 مليون يورو.

ويعول التقني الألماني يورجن كلوب، على لاعبه الجديد، حيث يأمل في تعويضه عن ضياع دوري أبطال أوروبا التي خسرها الريدز أمام ريال مدريد بهدف نظيف، وذلك بعد إهدار الفريق الإنجليزي للعديد من الفرص التي كانت من الممكن أن تحول النتيجة لصالحهم، فضلًا عن خسارة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتوج بالبريميرليج هذا الموسم.