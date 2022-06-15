شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: مواصفات المدير الفني الجديد للأهلى تحقق طموحات النادى محلياً وقارياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، إننا لدينا مهمة أساسية تتمثل في توجيه كل الدعم للفريق وجهازه الفني على رأسهم سيد عبد الحفيظ في خوض المباريات المقبلة، والتي ستبدأ من غداً الأربعاء مع نادى إيسترن كومباني، لافتاً إلى أن أهم مواصفات المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير على المستوى المحلى والقارى.

وأضاف "شلبى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة "mbc مصر"، أن هناك مجموعة من المباريات المهمة والاتجاه الآن داخل القلعة الحمراء توجيه الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة سامى قمصان.

وتعليقاً على مباراة نهائي إفريقيا، قال "شلبى"، إن مباراة الأهلى، ونادى الوداد المغربى، مرت بظروف صعبة والاتحاد المصرى إرتكب خطأ جسيما في أزمة ملعب المباراة.