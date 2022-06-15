شكرا لقرائتكم خبر عن التواء الأنكل يبعد مهاجم سموحة أمام الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أليا سيلا، مهاجم سموحة، للإصابة بالتواء فى الأنكل خلال التدريبات، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، والمقرر لها الجمعة المقبل ضمن الأسبوع الـ22 من بطولة الدورى العام.

وخرج أليا سيلا من حسابات عبد الحميد بسيونى المدير الفنى أمام طلائع الجيش، بعدما خضع اللاعب للكشف بمعرفة الجهاز الطبى والذى بدا فورا فى تجهيز اللاعب وخضوعه لبرنامج علاجى.

ويوصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة ويسافر الفريق الخميس للدخول فى معسكر مغلق بـ20 لاعبا، فى الوقت الذى استعاد الفريق فيه جهود الثنائى الهانى سليمان ومروان حمدى عقب الشفاء من الإصابة.

وخاض الفريق السكندرى مباراتين وديتين يوم 5 و7 يونيو الحالى، فاز فى الودية الأولى على منتخب كفر الدوار بتسعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى كانت على ثلاثة أشوط كل منها 35 دقيقة، وشارك خلالها جميع اللاعبين باستثناء الهانى سليمان ومروان حمدى واللذان يخضعان للتأهيل فى حمام السباحة.

كما حقق الفوز على المياه بنص دستة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف سموحة كل من فهد جمعة "هدفين" وعلى الملوانى وأبو بكر ليادى وجيروم فليب وخالد عبد الفتاح هدف لكل لاعب.