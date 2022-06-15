شكرا لقرائتكم خبر عن الأردني عبد الله نصيب يغيب عن الاتحاد السكندرى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس جهود الأردني عبد الله نصيب في مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت 18 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويغيب عبد الله نصيب عن صفوف زعيم الثغر بسبب عدم مشاركته في معسكر القاهرة الذى خاضه الفريق خلال الأيام الماضية بسبب انشغال اللاعب يمشاركته الدولية مع منتخب بلاده.

وأثنى عماد النحاس المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، على معسكر القاهرة ووصفه بالمفيد، حيث نجح خلاله فى علاج بعض الأخطاء الدفاعية، وأصبح الفريق جاهز بالقوة الضاربة للمباريات المقبلة.

واستعاد فريق الاتحاد السكندري جهود خالد الغندور وأحمد عادل ميسى وبواتنج وسعيدو سمبورى وهداف الفريق مابولولو، وأوضح عماد النحاس أنه سيخوض مباراة المقاصة تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث تعد هذه المباراة بست نقاط لأنها أمام أحد الفرق المهددة بالهبوط والفوز فيها يمنح الفريق الابتعاد عن مرحلة الخطر.

وأضاف عماد النحاس أنه سيخصص خلال الأيام القادمة تدريبات خاصة للاعبين يشرح خلالها نقاط القوة والضعف بالمقاصة.