شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة، وإعلان قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إيستران كومبانى.

لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة

اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي شكلها الدكتور أشرف ‏صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ضمت ١٠ أفراد بينهم ٥ مستشارين ومستشاري اللجنة ‏القانونية بالوزارة، استمعت اليوم لأقوال النادي الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة.‏

مؤمن زكريا يرحب بعودة كهربا للأهلى: "حمد لله على السلامة ياخويا"

حرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، على الترحيب بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمنادى الأهلى وحضوره مران الأهلى اليوم، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى بطولة الدورى.