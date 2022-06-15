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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة، وإعلان قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إيستران كومبانى.
لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة
اللجنة العليا لبحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، والتي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي ضمت ١٠ أفراد بينهم ٥ مستشارين ومستشاري اللجنة القانونية بالوزارة، استمعت اليوم لأقوال النادي الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة.
مؤمن زكريا يرحب بعودة كهربا للأهلى: "حمد لله على السلامة ياخويا"
حرص مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى، على الترحيب بعودة محمود عبد المنعم كهربا للمنادى الأهلى وحضوره مران الأهلى اليوم، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى بطولة الدورى.