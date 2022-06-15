شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى: نتمسك بعدم مواجهة الأهلى بالدوليين وديانج لا يحق له المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أنهم متمسكون بمواجهة الأهلى بدون اللاعبين الدوليين، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء فى بطولة الدورى.

وقال خالد عباس فى تصريحات خاصة، إننا لم نطلب عدم مشاركة الدوليين، وإنما خطاب رابطة الأندية هو من تضمن لعب المباراة بدون اللاعبين الدوليين، وبناء عليه تم استبعاد المدافع الفلسطينى محمد صالح من قائمة الفريق للالتزام بقرار الرابطة وفقا للخطاب الذى جاء لنا.

وأضاف المشرف على الكرة، وجود أليو ديانج فى قائمة الأهلى للمباراة مخالف لما ذكره خطاب رابطة الأندية وسوف نطالب عدم مشاركته مع الأهلى فى المباراة، وحال مشاركته فى المباراة سنطالب بنقاط المباراة الثلاثة بغض النظر عن أى نتيجة.

وضمت قائمة إيسترن كومبانى 22 لاعبا لمباراة الأهلى جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد دعدور.

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، صابر الشيمى، حسام حسن، أحمد متعب، أحمد داهش، محمد خليفة، محمود نعيم.

الوسط: أحمد موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزاوى، محمد الطرابلسى، فراس بن عيفية، محمد رمضان، يوسف مجدى، أحمد حجى، محمد ناصر مودي.

الهجوم: أحمد أمين قفة، عماد ميهوب، محمد محمد أنور.

وتأكد بشكل رسمى غياب كل من الفلسطينى محمد صالح وأحمد عبد الموجود "جودة" والحسينى طه، بجانب عبد العزيز موسى لاعب وسط الفريق لأسباب مختلفة، مما جعل علاء عبدالعال يبحث عن بدائل لهؤلاء اللاعبين أمام الأهلى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.