7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة وزارة الرياضة تستمع لأقوال الأهلي في أزمته مع اتحاد الكرة، وتذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى، وشمشون كوريا الجنوبية يقسو على الفراعنة برباعية وديا.

خسر منتخبنا الوطني بأربعة أهداف لهدف من نظيره الكوري الجنوبي خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم ،الثلاثاء، بملعب الأخير في العاصمة الكورية "سول" .

موسيمانى يجمع متعلقاته من الأهلى بعد فسخ العقد لمغادرة القاهرة

جمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للأهلى متعلقاته من النادى مساء أمس الاثنين، قبل مغادرته القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء.