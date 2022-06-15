شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل الاستعدادات لمواجهة الأهلي فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على استاد المحلة، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، خلال المرحلة الحالية للظهور بشكل قوى في المواجهات الرسمية.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث ستقام على استاد السلام يوم 22 يونيو.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.



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