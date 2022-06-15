شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الدورى.. فاركو لا يعرف الهزيمة آخر 9 مباريات مع البرتغالى ألميدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعود بطولة الدورى الممتاز مرة أخرى للانطلاق غدا الأربعاء، بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية، والتي لعب خلالها منتخب مصر مباراتى غينيا وإثيوبيا في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة لمواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ونستعرض أرقاما تحققت في بطولة الدورى خلال الجولات التي لعبت حتى الآن، سواء أرقام للأندية أو اللاعبين أو سلسة الانتصارات أو الهزائم.

فاركو لا يعرف الهزيمة مع ألميدا

يمتلك فاركو سلسلة اللاهزيمة منذ تولى نونو ألميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى، حيث حصد الفريق 13 نقطة فى 9 مباريات بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك، ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة.

وعقد البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، اجتماعاً مع لاعبيه حثهم خلاله على مواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق عقب عودة مسابقة الدوري من التوقف لاقتحام المربع الذهبى.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها عصر الجمعة المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.