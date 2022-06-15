شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14/ 6/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 14/ 6/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها بن شرقى يعطل مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحى، وفيريرا يرصد أخطاء لاعبيه أمام الداخلية لعلاجها قبل مواجهة الأهلى.

بن شرقى يعطل مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحى

تعطلت مفاوضات نادى الزمالك مع رمضان صبحى جناح بيراميدز، بسبب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفارس الأبيض، الذى أعاد التفاوض مع إدارة ناديه حول تجديد تعاقده.

اختبار طبى يحدد موقف المثلوثى من المشاركة مع الزمالك فى مواجهة الأهلى

يخضع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للزمالك، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة الأهلي المقبلة، المقرر لها يوم الأحد، فى الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد السلام.

فيريرا يرصد أخطاء لاعبى الزمالك أمام الداخلية لعلاجها قبل مواجهة الأهلى

حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، على رصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الداخلية، أمس الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، من أجل علاجها قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

الزمالك يترقب عودة سيف الجزيرى بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس

يترقب نادى الزمالك، عودة الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، إلى القاهرة والانضمام لتدريبات الفريق الجماعية، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

هدف الداخلية يكتب شهادة ميلاد جديدة لسيف جعفر فى الزمالك

نال سيف جعفر لاعب وسط فريق الزمالك، إشادة كبيرة من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، بعدما قدم اللاعب مستوى مميز خلال مواجهة الداخلية فى دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، ونجح فى تسجيل هدف التعادل قبل أن يسجل أشرف بن شرقى الهدف الثانى وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16.

الزمالك يتلقى عروضا لمعسكرات أوروبية فى الصيف

تلقى نادي الزمالك عدة عروض من بعض الشركات لتنظيم معسكر اعداد للفريق في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث تلقت إدارة الزمالك عروضا لمعسكرات أوروبية مع تحديد عدد من المباريات الأوروبية .

عرض سعودي يهدد مفاوضات الزمالك مع إيبوكا