شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعيد جهود عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عبد الرحمن مجدي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى مران فريقه الذى أقيم مساء اليوم تحضيرًا لملاقاة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام.

جاء ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن صفوف الفريق خلال التدريبات الماضية، بالإضافة إلى المباراتين الوديتين ضد الداخلية والبنك الأهلي.

ومن جانبه أعلن الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش، جاهزية اللاعب للمباراة المقبلة ولكن مشاركته من عدمها باتت وفق رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

ويستضيف الدراويش أولاد ذئاب الجبل فى تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الـ 22 من عمر المسابقة المحلية.