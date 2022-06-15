شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال حارس النصر ينتقل إلى وادى دجلة رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل أحمد جمال، حارس مرمي فريق النصر، لصفوف نادي وادي دجلة رسميا بعدما حصل وادي دجلة على الاستغناء الخاص باللاعب.

وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين حازم خيرت المشرف على كرة القدم بنادي وادي دجلة مع الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وحسمت بانتقال اللاعب لصفوف وادي دجلة بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

ووقع أحمد جمال على عقود انضمامه لدجلة بعدما أجرى الكشف الطبي، وانضم أحمد جمال للنصر في موسم 2019/2020 من صفوف وخاص مع النصر ثلاثة مواسم، وحرص وادي دجلة على ضمه لصفوف الفريق بناء على طلب المدير الفني الكرواتي تولودجي.